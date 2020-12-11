«До 2028 года все расписано!» В Совфеде опровергли новое повышение пенсионного возраста

«У нас все расписано до 2028 года. Никаких изменений в пенсионном законодательстве не планируется. Ни одна мера социальной поддержки не исчезнет. Что касается дополнительных мер поддержки, для этого и существуют социальные службы в регионах, чтобы помогать людям. Но основа благополучия человека в преклонном возрасте - отсутствие одиночества и заброшенности со стороны своей семьи и близких», - рассказал он.

Ранее Рязанский заявил, что все средства лицам, которые участвовали в накопительной программе, будут выплачены по достижении ими пенсионного возраста.