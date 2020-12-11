«До 2028 года все расписано!» В Совфеде опровергли новое повышение пенсионного возраста
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский во время брифинга в НСН заявил, что ни одна мера поддержки пенсионеров не исчезнет.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел онлайн брифинг сенатора, председателя Союза пенсионеров России Валерия Рязанского на тему: Заморозки в ПФР: когда пенсии станут достойными?
«У нас все расписано до 2028 года. Никаких изменений в пенсионном законодательстве не планируется. Ни одна мера социальной поддержки не исчезнет. Что касается дополнительных мер поддержки, для этого и существуют социальные службы в регионах, чтобы помогать людям. Но основа благополучия человека в преклонном возрасте - отсутствие одиночества и заброшенности со стороны своей семьи и близких», - рассказал он.
Ранее Рязанский заявил, что все средства лицам, которые участвовали в накопительной программе, будут выплачены по достижении ими пенсионного возраста.
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