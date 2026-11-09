Тихоокеанская треска в России подешевела почти на 7 процентов

Тихоокеанская треска в России подешевела на 6,8% с середины сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга ФГУП «Нацрыбресурс».

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14 сентября оптовая стоимость рыбы составляла 590 рублей за килограмм, а к 2 ноября произошло снижение до 550 рублей. Вылов трески на Дальнем Востоке увеличился на 2,5 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и достиг 104,2 тыс. тонн.

В России и Европе отмечается дефицит трески, который увеличивается последние три года, потребители и рестораны просто перейдут на другие виды рыб, заявил НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Красноухов
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