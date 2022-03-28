«От Масяни до Муратова»: Кто последует в небытие вслед за «Новой газетой»

«НОВАЯ ГАЗЕТА»: ДВА СОВПАДЕНИЯ

В начале марта в России был принят закон, предполагающий до 15 лет тюрьмы за распространение фейков о российской армии.

На этом фоне прекратил вещание телеканал «Дождь», признанный в России СМИ-иноагентом. «Эхо Москвы» было ликвидировано, а «Медуза» (также признанная СМИ-иноагентом) заблокирована.

При этом «Новая газета», главред которой Дмитрий Муратов в прошлом году получил Нобелевскую премию мира, продолжала работать, правда, с оговорками.

4 марта редакция «Новой газеты» объявила, что удалит все материалы о спецоперации, 22 марта издание получило предупреждение от Роскомнадзора, а 28 марта объявило, что всё.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины"», - говорится в заявлении издания.

В Роскомнадзоре отмечают, что оба предупреждения «Новой газете» были вынесены за упоминание НКО-иноагента без маркировки, однако СМИ обращают внимание на два совпадения.

Незадолго до первого предупреждения главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил, что намерен передать на аукцион свою Нобелевскую медаль, а вырученные деньги потратить на помощь украинским беженцам.

А 27 марта Роскомнадзор предупредил российские СМИ «о необходимости отказаться от публикации» интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В «Новой газете» рассказали, что интервью у Зеленского «при участии и поддержке Муратова» взяли бывший и нынешний главред «Дождя»* Михаил Зыгарь и Тихон Дзядко, главред «Медузы»* Иван Колпаков, а также спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев.

При этом в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении СМИ, взявших интервью, «начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования». Пока о результатах этой проверки ничего не известно.

По данным СМИ, Муратов очень скупо прокомментировал информацию о приостановке работы «Новой газеты», указав, что комментарий на сайте издания является исчерпывающим.

Корреспондент Telegram-канала «Радиоточка НСН» несколько раз позвонил Муратову, телефон его работал, но трубку главред «Новой газеты» так и не снял.