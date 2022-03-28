«От Масяни до Муратова»: Кто последует в небытие вслед за «Новой газетой»
«Новая газета» не стала увязывать приостановку работы с совпадениями, с Серебренникова сняли судимость, а Хрюндель политизировался.
Редакция «Новой газеты» объявила в понедельник о приостановке деятельности, пополнив список оппозиционных СМИ, закрывшихся или заблокированных в РФ на фоне спецоперации на Украине.
Тем временем Роскомнадзор обратил внимание на «Масяню» и «Коммерсантъ», а московский суд снял обвинения с режиссера Кирилла Серебренникова.
«НОВАЯ ГАЗЕТА»: ДВА СОВПАДЕНИЯ
В начале марта в России был принят закон, предполагающий до 15 лет тюрьмы за распространение фейков о российской армии.
На этом фоне прекратил вещание телеканал «Дождь», признанный в России СМИ-иноагентом. «Эхо Москвы» было ликвидировано, а «Медуза» (также признанная СМИ-иноагентом) заблокирована.
При этом «Новая газета», главред которой Дмитрий Муратов в прошлом году получил Нобелевскую премию мира, продолжала работать, правда, с оговорками.
4 марта редакция «Новой газеты» объявила, что удалит все материалы о спецоперации, 22 марта издание получило предупреждение от Роскомнадзора, а 28 марта объявило, что всё.
«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины"», - говорится в заявлении издания.
В Роскомнадзоре отмечают, что оба предупреждения «Новой газете» были вынесены за упоминание НКО-иноагента без маркировки, однако СМИ обращают внимание на два совпадения.
Незадолго до первого предупреждения главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил, что намерен передать на аукцион свою Нобелевскую медаль, а вырученные деньги потратить на помощь украинским беженцам.
А 27 марта Роскомнадзор предупредил российские СМИ «о необходимости отказаться от публикации» интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В «Новой газете» рассказали, что интервью у Зеленского «при участии и поддержке Муратова» взяли бывший и нынешний главред «Дождя»* Михаил Зыгарь и Тихон Дзядко, главред «Медузы»* Иван Колпаков, а также спецкор «Коммерсанта» Владимир Соловьев.
При этом в Роскомнадзоре сообщили, что в отношении СМИ, взявших интервью, «начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования». Пока о результатах этой проверки ничего не известно.
По данным СМИ, Муратов очень скупо прокомментировал информацию о приостановке работы «Новой газеты», указав, что комментарий на сайте издания является исчерпывающим.
Корреспондент Telegram-канала «Радиоточка НСН» несколько раз позвонил Муратову, телефон его работал, но трубку главред «Новой газеты» так и не снял.
«ДЕЛО СЕРЕБРЕННИКОВА»: НЕ ПРОГНУЛСЯ – НЕ ВИНОВЕН
Если приостановку работы «Новой газеты» в журналистском сообществе сочли не очень хорошим знаком, то у театралов в понедельник появился повод для радости.
Хамовнический суд Москвы отменил условный приговор создателю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову, а также снял с него судимость.
Эта история длилась около двух лет. В июне 2020 года Серебренникова приговорили к трем годам условного заключения по обвинению в мошенничестве.
Кроме того, суд взыскал с Серебренникова и других фигурантов так называемого «дела "Седьмой студии"» 129 миллионов рублей по иску Минкультуры.
«Я могу переехать из Москвы в любой уголок России, но не могу покинуть страну, пока не заплачу огромную сумму денег министерству культуры. Сумму, которой у меня определённо нет», - сказал тогда Серебренников, а его адвокат добавил, что приговор обжалован не будет.
Телеведущий Владимир Познер счел приговор Серебренникову «несправедливым», а художник Андрей Бильжо говорил НСН, что режиссер вызывает у него восхищение, поскольку «не прогнулся под этот несовершенный мир».
В июле 2021 года фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» показали на Каннском фестивале, и он был очень тепло принят критиками.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов отмечал тогда в беседе с «Радиоточкой НСН», что домашний арест режиссера может сыграть в пользу этой картины.
«Если брать картину Серебренникова, которая в основном конкурсе, у нее есть плюс в том, что режиссер под домашним арестом и его не выпустили в Канны. Это всегда очень хорошо помогает карьере фильма для получения того или иного приза», - объяснил кинокритик.
«МАСЯНЯ»: ХРЮНДЕЛЬ О ПОЛИТИКЕ
Тем временем в России появился еще один претендент на попадание под действие закона о фейках. История Масяни, Хрюнделя и Лохматого началась еще в далеком 2001 году, когда петербургский художник Олег Куваев начал создавать злободневные flash-мультфильмы.
Однако вышедший 22 марта на YouTube эпизод культового в свое время мультсериала «Масяня» показал вполне однозначное мнение его автора о спецоперации на Украине и руководстве России, и собрал на данный момент уже почти 3 миллиона просмотров.
27 марта СМИ сообщили, что Роскомнадзор направил создателю «Масяни» Олегу Куваеву уведомление о блокировке сайта mult.ru. Доступ к сайту был ограничен.
В Роскомнадзоре пояснили РБК, что по требованию Генпрокуратуры Куваева уведомили о необходимости удаления последнего эпизода «Масяни».
Сам Куваев объяснил РИА Новости, что сайт заблокирован не Роскомнадзором а администрацией.
«Сайт не удалял. Просто после уведомления началась мощная DDoS-атака на сайт, поэтому временно выключили – пережидаем», - сказал Куваев.
При этом он заверил, что продолжит выпускать мультфильм, добавив: «Все давно на YouTube. Так что это просто формальный жест».
На момент публикации материала на главной странице сайта mult.ru доступен тот самый эпизод «Масяни», плюс там содержатся нелицеприятные высказывания о руководстве России, так что весьма велика вероятность, что Роскомнадзор его все же заблокирует.
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