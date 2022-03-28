«Новая газета» объявила о приостановке работы

Редакция «Новой газеты» заявила, что приостанавливает ее выпуск на сайте, в соцсетях и на бумаге.

«Мы приостанавливаем работу. Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины"», - говорится в заявлении издания.

22 марта сообщалось, что Роскомнадзор вынес официальное предупреждение редакции и учредителю «Новой газеты» из-за отсутствия маркировки НКО-иноагента в одном из материалов на ее сайте.

Незадолго до этого главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил, что намерен передать свою Нобелевскую медаль на аукцион, а вырученные деньги потратить на помощь украинским беженцам.

