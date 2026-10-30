Под Брянском из-за атаки БПЛА повреждены дом и бывшая школа
30 октября 202610:59
Юлия Савченко
Повреждения зафиксировали после атаки ВСУ в Дятьковском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.
«В результате попадания вражеского беспилотника в деревне Верхи... поврежден жилой дом», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Также при атаке был уничтожен легковой автомобиль, отмечает RT. Кроме того, из-за взрывной волны получило повреждения здание бывшей школы.
Ранее в Бежицком районе Брянска мужчина погиб, подорвавшись на сброшенном с БПЛА «тубусе» с взрывчатым веществом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России призвали вывести жилищный надзор на федеральный уровень
- IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям
- Компенсируют все? Что ждет Binance после крупнейшего взлома в истории
- Песков: Участие Европы в переговорах по Украине не обсуждалось
- День «жестянщика» близок: Синоптик призвала поменять резину
- В ЛНР 14 муниципалитетов остались без света после атаки ВСУ
- «Без крыльев и шасси»: Девелоперу «Самолет» предрекли банкротство
- Депутат Разворотнева анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ
- Путин наградил ректора ВГИК орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
- Гендиректора «Дождя» заочно приговорили к пяти годам заключения