Под Брянском из-за атаки БПЛА повреждены дом и бывшая школа

Повреждения зафиксировали после атаки ВСУ в Дятьковском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

В Пермском крае промплощадка получила повреждения при атаке БПЛА

«В результате попадания вражеского беспилотника в деревне Верхи... поврежден жилой дом», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Также при атаке был уничтожен легковой автомобиль, отмечает RT. Кроме того, из-за взрывной волны получило повреждения здание бывшей школы.

Ранее в Бежицком районе Брянска мужчина погиб, подорвавшись на сброшенном с БПЛА «тубусе» с взрывчатым веществом.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиБрянская Область

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