Захват и судебные марафоны: Как сегодня собственники защищают свои дома
Фальсификации решений собственников, «захваты» домов и затяжные суды — ключевые болевые точки сферы ЖКХ, заявил в пресс-центре НСН Константин Крохин.
Поддельные протоколы собраний, «захват» домов управляющими компаниями и многолетние судебные тяжбы — все это до сих пор остается реальностью для многих собственников жилья, заявил в пресс-центре НСН член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
«На мой взгляд, пик поддельных протоколов прошел, этому способствовала формализация процесса проведения собраний собственников. Мы получаем сигналы со стороны жителей о нарушении. Мы видим, что подобное часто происходит в новостройках. К сожалению, мы столкнулись с жалобами на захват домов ЖСК. Зачастую даже не на собраниях решается вопрос перехода дома в управление. В отношении советского жилого фонда, мне кажется, вопрос не столько в собраниях, сколько в произволе на местах. Это может быть местная исполнительная власть, это может быть бездействие жилищного надзора. Получается, что административный порядок не всегда на стороне жителей. Тогда людям приходится уходить в длительный судебный процесс. Сегодня этот процесс занимает от полугода до двух-трех лет», — сказал собеседник НСН.
Фальсификации в управлении МКД — серьезная проблема: поддельные подписи, фиктивные решения собраний и «мертвые души» могут привести к незаконной смене УК и навязанным расходам. Доказать подлог и отменить решение зачастую сложно.
В ответ на это обсуждают законодательные меры для защиты прав собственников и повышения прозрачности решений. Одна из ключевых идей — переход на электронное голосование: оно упростит участие жильцов, сделает подсчёт голосов прозрачнее и снизит риски подделки бумажных бюллетеней. Но остаются вопросы: насколько надежно цифровые системы защитят от злоупотреблений, как исключить голосование без ведома собственника и не ухудшится ли положение тех, кто не пользуется цифровыми сервисами (например, пожилых людей).
Ранее Константин Крохин в беседе с НСН скептически оценил эффективность проверки обоснованности резкого роста тарифов ЖКХ в ряде регионов, которая была инициирована Госдумой.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России призвали вывести жилищный надзор на федеральный уровень
- IIHF обязали допустить хоккейные сборные России к международным соревнованиям
- Компенсируют все? Что ждет Binance после крупнейшего взлома в истории
- Песков: Участие Европы в переговорах по Украине не обсуждалось
- День «жестянщика» близок: Синоптик призвала поменять резину
- В ЛНР 14 муниципалитетов остались без света после атаки ВСУ
- «Без крыльев и шасси»: Девелоперу «Самолет» предрекли банкротство
- Депутат Разворотнева анонсировала новый законопроект в сфере ЖКХ
- Путин наградил ректора ВГИК орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
- Гендиректора «Дождя» заочно приговорили к пяти годам заключения