«На мой взгляд, пик поддельных протоколов прошел, этому способствовала формализация процесса проведения собраний собственников. Мы получаем сигналы со стороны жителей о нарушении. Мы видим, что подобное часто происходит в новостройках. К сожалению, мы столкнулись с жалобами на захват домов ЖСК. Зачастую даже не на собраниях решается вопрос перехода дома в управление. В отношении советского жилого фонда, мне кажется, вопрос не столько в собраниях, сколько в произволе на местах. Это может быть местная исполнительная власть, это может быть бездействие жилищного надзора. Получается, что административный порядок не всегда на стороне жителей. Тогда людям приходится уходить в длительный судебный процесс. Сегодня этот процесс занимает от полугода до двух-трех лет», — сказал собеседник НСН.

Фальсификации в управлении МКД — серьезная проблема: поддельные подписи, фиктивные решения собраний и «мертвые души» могут привести к незаконной смене УК и навязанным расходам. Доказать подлог и отменить решение зачастую сложно.

В ответ на это обсуждают законодательные меры для защиты прав собственников и повышения прозрачности решений. Одна из ключевых идей — переход на электронное голосование: оно упростит участие жильцов, сделает подсчёт голосов прозрачнее и снизит риски подделки бумажных бюллетеней. Но остаются вопросы: насколько надежно цифровые системы защитят от злоупотреблений, как исключить голосование без ведома собственника и не ухудшится ли положение тех, кто не пользуется цифровыми сервисами (например, пожилых людей).

Ранее Константин Крохин в беседе с НСН скептически оценил эффективность проверки обоснованности резкого роста тарифов ЖКХ в ряде регионов, которая была инициирована Госдумой.

