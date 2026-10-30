Путин присвоил космонавту Платонову звание Героя России
30 октября 202610:52
Юлия Савченко
Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Олегу Платонову. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
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