Путин присвоил космонавту Платонову звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина Олегу Платонову. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

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Космонавт награжден за мужество и героизм при осуществлении длительного полета в составе экипажа Международной космической станции, пишет RT.

Кроме того, Платонову присвоено почетное звание летчика-космонавта РФ.

Ранее Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Кириллу Пескову.

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ФОТО: ТАСС
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