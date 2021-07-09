«Почти восторг!» Российским фильмам предрекли успех на Каннском фестивале

В Каннах покажут еще два российских фильма. «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова будут бороться за главный приз фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь». «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» представлены в программе «Особый взгляд».

«Положение нашего кинематографа на этом Каннском фестивале выигрышное, даже независимо от того, получат ли картины какие-нибудь премии. Представительство достаточно весомое, хотя выбор был огромный и большое количество картин включено в различные программы Каннского фестиваля. Публика приняла фильм Германа очень хорошо, восторженными аплодисментами в финале. Может быть даже лучше, чем картина того заслуживала. Были аплодисменты после окончания фильма, потом пошли титры, а после их окончания аплодисменты были еще больше. Я думаю, что и Герману, и Артему Васильеву (продюсер фильма – прим. НСН), и его жене это было очень приятно. Это был почти восторженный прием», - сказал Разлогов.

По его мнению, в пользу фильма Кирилла Серебренникова в Каннах может сыграть домашний арест режиссера.

«Шансы (на успех российских фильмов в Каннах – прим. НСН) есть, но довольно трудно сказать заранее, насколько они велики при очень сильной конкуренции со всех сторон. Если брать картину Серебренникова, которая в основном конкурсе, у не есть плюс в том, что режиссер под домашним арестом и его не выпустили в Канны. Это всегда очень хорошо помогает карьере фильма для получения того или иного приза. Хотя, это вряд ли будет «Золотая пальмовая ветвь», но на какой-то приз картина, безусловно, может претендовать», - считает кинокритик.

Фильму «Дело» Алексея Германа-младшего он предрек борьбу за «актерские призы».

«Что касается картины Германа, он собрал «в одну кучу» большое количество наших отечественных звезд, которые далеко не все воспринимаются, как звезды международного класса. Там все построено вокруг одного человека. Он (исполнитель главной роли Мераб Нинидзе – прим. НСН) и Роза Хайруллина – главная зона интереса этой картины, и я думаю, что если там будут какие-то актерские премии, они смогут на них претендовать. Картину Киры Коваленко я не видел, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу», - добавил Разлогов.

При этом он назвал «подвигом» работу организаторов Каннского фестиваля.