Бильжо: Серебренников не прогнулся под несовершенный мир
Художник специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей 2020 года.
Терешкова предложила «обнулить» сроки Путина
Космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, после чего соответствующая поправка была внесена в Конституцию РФ. Таким образом, действующий глава государства сможет вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.
Андрей Бильжо: «Жаль, что Валентина Терешкова, как мне кажется, войдет в историю не как первая женщина-космонавт, а как человек, который предложил это самое обнуление, обнулив частично и себя», – прокомментировал для НСН Андрей Бильжо.
Был вынесен приговор по делу «Седьмой студии»
Режиссер Кирилл Серебренников и другие участники по делу «Седьмой студии» получили условные сроки. Их признали виновными в хищении части бюджетных средств.
Андрей Бильжо: «Поведение всех этих ребят во главе с Кириллом Серебренниковым в течение этих лет вызывает у меня восхищение. Сильные, творческие ребята, которые не прогнулись под этот несовершенный мир», – сказал он НСН.
Умерла Ирина Антонова
В результате перенесенного коронавируса не стало президента Пушкинского музея Ирины Антоновой. Ей было 98 лет.
Андрей Бильжо: «Пушкинский дом – это дом моей семьи. Туда ходил мой папа, туда ходил я и там начинал рисовать, и там школу юных искусствоведов закончил мой сын. Я знаю, где что висит, как там перевешивают картины. Это большая потеря, но Пушкинский музей стоит на своем месте, и мы будем туда ходить из поколения в поколение», – поделился он с НСН.
Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам тюрьмы
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюремного заключения, признав виновным в сексуальном насилии.
Андрей Бильжо: «Я говорил, говорю и буду говорить, что мне бесконечно жалко этого человека, который стал жертвой новой этики, и который сделал для мирового кино очень и очень много. Это величайшая трагедия и кинематографа, и человечества, и самого Харви Вайнштейна, безусловно», – отметил он в интервью НСН.
Исследование показало отношение россиян к опросам
Большинство россиян – 70 процентов – не доверяют социологическим исследованиям в полной мере. Об этом заявили эксперты центра НАФИ.
Андрей Бильжо: «И правильно делают, потому что любое социологическое исследование – это чей-то заказ», – подчеркнул в разговоре с НСН Андрей Бильжо.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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