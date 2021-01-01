Бильжо: Серебренников не прогнулся под несовершенный мир

Андрей Бильжо: «Пушкинский дом – это дом моей семьи. Туда ходил мой папа, туда ходил я и там начинал рисовать, и там школу юных искусствоведов закончил мой сын. Я знаю, где что висит, как там перевешивают картины. Это большая потеря, но Пушкинский музей стоит на своем месте, и мы будем туда ходить из поколения в поколение», – поделился он с НСН.

