Суд снял судимость с Кирилла Серебренникова

Хамовнический суд Москвы отменил условный срок, к которому был приговорён режиссёр Кирилл Серебренников, до истечения его испытательного срока, сообщает ТАСС.

Серебренников сообщил об уходе из созданного им «Гоголь-центра»

Кроме удовлетворения ходатайства защиты и отмены условного осуждения судья Хамовнического суда снял с режиссёра судимость.

Экс-художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в 2020 году приговорили к трём годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях.

Позже Серебренников и другие обвиняемые по делу «Седьмой студии» возместили государству 129 миллионов рублей ущерба, похищенных, согласно вердикту суда, при реализации театрального проекта «Платформа».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеСудКирилл Серебренников
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