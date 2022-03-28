Суд снял судимость с Кирилла Серебренникова
Хамовнический суд Москвы отменил условный срок, к которому был приговорён режиссёр Кирилл Серебренников, до истечения его испытательного срока, сообщает ТАСС.
Кроме удовлетворения ходатайства защиты и отмены условного осуждения судья Хамовнического суда снял с режиссёра судимость.
Экс-художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в 2020 году приговорили к трём годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях.
Позже Серебренников и другие обвиняемые по делу «Седьмой студии» возместили государству 129 миллионов рублей ущерба, похищенных, согласно вердикту суда, при реализации театрального проекта «Платформа».
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