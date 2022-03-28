Суд снял судимость с Кирилла Серебренникова

Кроме удовлетворения ходатайства защиты и отмены условного осуждения судья Хамовнического суда снял с режиссёра судимость.

Экс-художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в 2020 году приговорили к трём годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хищениях.

Позже Серебренников и другие обвиняемые по делу «Седьмой студии» возместили государству 129 миллионов рублей ущерба, похищенных, согласно вердикту суда, при реализации театрального проекта «Платформа».

