Главред «Новой газеты» Муратов решил продать Нобелевскую медаль
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил передать свою Нобелевскую медаль на аукцион, сообщает издание.
По его словам, вырученные от продажи средства будут направлены в пользу украинских беженцев, которых уже свыше 10 миллионов.
«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», - подчеркнул Муратов.
Ранее российскому журналисту Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- В России могут запретить VPN-сервисы
- Песков заявил, что большинство россиян поддерживают действия России в Украине
- Италия заморозила более 800 миллионов евро активов российских олигархов
- Россияне рассказали о самых популярных способах защиты сбережений
- Касперская: Россию покинули «табуны» айтишников
- Главред «Новой газеты» Муратов решил продать Нобелевскую медаль
- В МИД РФ объяснили неизбежность спецоперации на Украине
- Автоэксперт рассказал о способах защиты машины от угона
- Рябков заявил, что Запад не сможет поставить Россию на колени
- «Вырывают язык»: Небензя о ликвидации присутствия российских СМИ в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru