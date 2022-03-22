Главред «Новой газеты» Муратов решил продать Нобелевскую медаль

По его словам, вырученные от продажи средства будут направлены в пользу украинских беженцев, которых уже свыше 10 миллионов.

«Новая газета» и я решили передать Нобелевскую медаль премии мира 2021 года в фонд помощи украинским беженцам. Прошу откликнуться аукционные дома, которые выставят на торги эту известную всему миру награду», - подчеркнул Муратов.

Ранее российскому журналисту Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира», сообщает RT.