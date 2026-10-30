Игроки сборных Англии и Боливии устроили потасовку на фестивале ФИФА
Спортсмены сборных Англии и Боливии по футболу среди игроков до 15 лет устроили потасовку в матче плей-офф в рамках чемпионата мира и фестиваля Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом пишет ТАСС.
В конце встречи при счете 2:2 в ворота команды Боливии был назначен пенальти. Вратарь сборной встал у штанги в знак протеста. Игрок английской национальной команды отправил мяч в пустые ворота и реализовал пенальти, затем между спортсменами началась потасовка.
Чемпионат мира и фестиваль ФИФА для игроков не старше 15 лет проходит в Азербайджане, турнир завершится 31 октября.
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