СМИ: Пентагон попросил союзников по НАТО смягчить антироссийскую риторику
Пентагон в последние недели обратился к некоторым странам НАТО с просьбой смягчить риторику по поводу угрозы, которую якобы представляет Россия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, США предупредили об этом Литву, Латвию и Эстонию. В Пентагоне подчеркнули, что ряд заявлений европейских лидеров и чиновников «подрывают безопасность континента», отмечает RT.
Как пишет Reuters, недавно замглавы Пентагона Элбридж Колби призывал одного из представителей Прибалтики перестать задевать Россию.
Ранее в Пентагоне высказали мнение, что НАТО следует подготовиться к продолжительному противостоянию на украинском направлении.
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