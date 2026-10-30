Пентагон в последние недели обратился к некоторым странам НАТО с просьбой смягчить риторику по поводу угрозы, которую якобы представляет Россия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, США предупредили об этом Литву, Латвию и Эстонию. В Пентагоне подчеркнули, что ряд заявлений европейских лидеров и чиновников «подрывают безопасность континента», отмечает RT.

Как пишет Reuters, недавно замглавы Пентагона Элбридж Колби призывал одного из представителей Прибалтики перестать задевать Россию.

Ранее в Пентагоне высказали мнение, что НАТО следует подготовиться к продолжительному противостоянию на украинском направлении.

