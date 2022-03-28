Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта мультсериала «Масяня»

Отмечается, что на основании требования Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление владельцу сайта Mult.ru с требованием удалить эпизод «Масяни». Подчеркивается, что в эпизоде есть недостоверная информация о специальной военной операции на Украине.

Роскомнадзор также добавил, что не блокировал сайт ресурса, доступ к нему ограничили его администраторы.

Ранее создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев заявил, что Роскомнадзор прислал ему уведомление о блокировке сайта мультсериала. Он отмечал, что зрители используют сайт редко, а серии «Масяни» доступны на YouTube.

