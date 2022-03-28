Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью с Зеленским
Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости отказаться от публикации интервью украинского президента Владимира Зеленского, сказано в сообщении в Telegram-канале регулятора.
«Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью», — следует из сообщения.
Между тем, Генпрокуратура России даст правовую оценку содержанию опубликованных высказываний Зеленского в интервью и факту их размещения.
С президентом Украины Владимиром Зеленским созвонились журналисты Иван Колпаков, Тихон Дзядко и Владимир Соловьев.
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