Роскомнадзор потребовал не публиковать интервью с Зеленским

«Ряд российских средств массовой информации, в том числе являющиеся иностранными СМИ, выполняющими функции иноагента, взяли интервью у президента Украины В. Зеленского. Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью», — следует из сообщения.

Между тем, Генпрокуратура России даст правовую оценку содержанию опубликованных высказываний Зеленского в интервью и факту их размещения.

С президентом Украины Владимиром Зеленским созвонились журналисты Иван Колпаков, Тихон Дзядко и Владимир Соловьев.

