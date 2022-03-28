«Сайт не удалял»: Создатель «Масяни» объяснил ее блокировку
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев заявил, что доступ к сайту проекта ограничен из-за DDoS-атак.
«Сайт не удалял. Просто после уведомления началась мощная DDoS-атака на сайт, поэтому временно выключили – пережидаем... Все давно на YouTube. Так что это просто формальный жест», - сказал Куваев РИА Новости.
Он также заверил, что продолжит выпускать новые серии мультфильма.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор направил уведомление Куваеву о необходимости удалить эпизод «Масяни», содержащий недостоверную информацию о спецоперации на Украине.
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