ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В России установили единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что теперь к тарифам будет применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора, пишет RT. Отмечается, что правительство РФ установило единый тариф как для коллективных договоров СНТ, так и для потребителей, которые заключили договор напрямую с гарантирующим поставщиком.

Раньше понижающие коэффициенты к тарифам на электроэнергию для жителей СНТ применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком. Если владелец земельного участка оформлял договор с энергосбытовой фирмой самостоятельно, то он оплачивал электроэнергию по тарифу для городского или сельского населения.