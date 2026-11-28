Оплата электроэнергии и контроль строительства: Что изменят в СНТ в России
Теперь к тарифам на электроэнергию будут применять понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора.
В России ввели изменения по оплате электроэнергии в СНТ. Кроме того, в РФ собираются усилить контроль за строительством дач. Между тем, в сообществе СНТ называют местами противоречий, находящимися в стороне от правового поля.
ОПЛАТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В России установили единый тариф на электроэнергию для жителей садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что теперь к тарифам будет применяться понижающий коэффициент в диапазоне от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора, пишет RT. Отмечается, что правительство РФ установило единый тариф как для коллективных договоров СНТ, так и для потребителей, которые заключили договор напрямую с гарантирующим поставщиком.
Раньше понижающие коэффициенты к тарифам на электроэнергию для жителей СНТ применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком. Если владелец земельного участка оформлял договор с энергосбытовой фирмой самостоятельно, то он оплачивал электроэнергию по тарифу для городского или сельского населения.
В ФАС считают, что нововведение повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. Если раньше жители оплачивали электроэнергию по большему тарифу как для городского или сельского населения, то теперь ее стоимость будет рассчитываться для него по меньшему тарифу как для жителя СНТ, если регион принял соответствующее решение.
КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что в России усилят контроль за строительством дач. По данным RTVI, власти Подмосковья будут бесплатно выдавать новым владельцам участков градостроительный план. В нем будут обозначены расстояние от построек до границ участка, максимальное число этажей или предельная высота зданий, процент участка, который можно застроить. При этом перед началом работ выполнение условий будет проверять кадастровый инженер.
«Лучше предотвратить нарушения при строительстве частных домов, дач, чем ликвидировать эти нарушения, — это издержки, нервы и так далее», - сказала Разворотнева.
При этом она добавила, что в случае нарушения отступов инженер должен отказаться от работы. Если нарушение найдет государственный регистратор, он приостановит кадастровый учет или регистрацию права.
Между тем, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов говорил, что, согласно Земельному кодексу, владелец небольшого дома имеет право приобрести участок без проведения торгов. Для этого потребуются соответствующие данные из ЕГРН и договор аренды, отметил депутат.
«Пункт 1 ст. 39.20 Земельного кодекса закрепляет за владельцем исключительное право на приобретение земли в собственность или аренду. Подпункт 6 пункта 2 ст. 39.3 позволяет провести продажу без торгов», - приводит слова Гаврилова NEWS.ru.
Он рассказал, что в заявлении необходимо указать, что участок предоставлен для индивидуального жилищного строительства, дом зарегистрирован, площадь соответствует местным нормативам, а территория используется в рамках разрешенного вида. Депутат добавил, что последующий выкуп земли возможен, если эти существенные обстоятельства совпадают.
ОПЛАТА ПРОЕЗДА
В целом СНТ называют местами противоречий, где жильцы часто спорят по разным вопросам. При этом отмечается, что такие объединения остаются в стороне от правового поля.
Например, ранее стало известно, что житель Подмосковья выкупил все дороги в СНТ и стал требовать с соседей плату за проезд. Взымаемая с легковых автомобилей сумма составила 500 рублей, а с грузовиков — 1 тысячу.
Конфликт произошел в подмосковном СНТ близ Ногинска в Богородском городском округе в ноябре 2026 года. Там, по данным Regions.ru и программы «Вести», выкупивший земли общего пользования житель ограничил въезд на территорию поселка. Из-за этого владельцы домов, включая многодетные семьи, вынуждены оставлять автомобили за пределами СНТ у забора и идти к своим участкам пешком.
Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с НСН объяснил, что дачники должны обращаться к адвокатам, если их не пускают к своим участкам, так как это незаконно.
«Это земли общего пользования, если вдруг они оказались частной собственностью, то еще надо разобраться, с какого перепуга? Тут либо что-то связанное с коррупцией, либо жители сами отказались оформлять землю общего пользования. Но по закону проход к своему имуществу должен быть всегда, а если случилось так, что вокруг его нет, то надо идти в суд, и он вам устанавливает бесплатный проход. В данном случае все равно — проход или проезд, но в этой ситуации должны разбираться адвокаты. Прокурор ничего не будет делать, потому что первое, что он направит ответ, что вы должны сами разобраться. Когда он видит дела садоводов, то начинает материться и не хочет лезть в эту "правовую помойку", поскольку потому что все, что вокруг них происходит — это чаще всего не в правовом поле. Надо скидываться, нанимать адвокатов, и чтобы они выруливали эту ситуацию», - заявил он.
Ранее издание «Лента.ру» писало, что в России продлили дачную амнистию — упрощенный порядок оформления прав на земельные участки и дома будет действовать до 1 марта 2031 года.
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