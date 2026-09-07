Депутат Разворотнева рассказала, как оформить перерасчет за услуги ЖКХ
Светлана Разворотнева заявила НСН, что на практике получается, что за временное отсутствие можно осуществить перерасчет только за мусор.
За временное отсутствие в квартире можно оформить перерасчет, чтобы вернуть часть средств за ЖКУ, для этого должны быть соблюдены все правила по приборам учета, заявила НСН зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
В сентябре перерасчет за жилищно-коммунальные услуги позволяет вернуть часть средств, если собственник временно не пользовался квартирой или коммунальные услуги предоставлялись с нарушениями, однако для этого важно подтвердить основания и вовремя обратиться к исполнителю, пишут «Известия». Разворотнева уточнила, что есть дополнительные условия.
«У нас есть возможность осуществить перерасчет в случае временного отсутствия собственника в помещении. Но действует это только для тех случаев, где не установлены приборы учета и нет технической возможности их установить. Если у вас стоят приборы учета, вы не пользуетесь коммунальными услугами, вам не надо ничего пересчитывать, так как они фиксируют реальные показания. Если вы не установили прибор учета, у нас перерасчет не осуществляется, так как вы просто не выполнили свои обязанности. То есть, это те редкие случаи, когда в доме нет возможности установить приборы учета, плюс это коммунальные услуги, в которых сейчас необязательная установка прибора учета, например, газ, а также ТКО. На практике получается, что за временное отсутствие можно осуществить перерасчет только за мусор», - рассказала она.
Она раскрыла, какие документы необходимы в таком случае.
«Практически во всех регионах собственник в таком случае должен направить обращение в ту организацию, через которую он получает квитанцию за эту услугу – например, в УК или региональный оператор. Человек сообщает, сколько он отсутствовал, прикладывает документы – билеты, чек из отеля Сочи, свидетельство председателя СНТ и так далее. В следующий месяц будет сделан перерасчет. В Москве это будет сделано в конце года, в столице по итогам года подводят анализ плат за мусор», - добавила депутат.
Рост коммунальных тарифов осенью не обязательно будет равен предельному порогу для каждого региона, все будет зависеть от инвестиционных планов регионов и предыдущих темпов роста. Об этом НСН рассказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
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