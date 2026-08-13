«Бизнес смелых и бедных»: Почему дачники не спешат сдавать дома на лето
Чаще всего снять жилье можно в коттеджных поселках, а не в СНТ, при этом арендаторы редко идут на контакт с соседями, сказал НСН Андрей Туманов.
Как правило, россияне предпочитают арендовать загородные дома в коттеджных поселках для отдыха на природе, при этом сами владельцы недвижимости неохотно идут на ее сдачу: есть риск нарваться на неадекватных арендаторов. Об этом НСН заявил председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.
Подавляющее большинство москвичей (91%) планируют выезжать на природу в августе, при этом каждый восьмой столичный житель (13%) арендует дачу или дом. О результатах опроса сообщила «Газета.Ru». Отмечается, что самый популярный бюджет — 30–50 тысяч рублей в месяц (31% опрошенных). Чуть менее половины респондентом (43%) выбирают аренду, чтобы не покупать недвижимость, 29% — ради детского отдыха, 18% — для удаленной работы за городом. По словам Туманова, чаще всего в аренду сдаются дома в коттеджных поселках.
«Очень сомневаюсь насчет этих цифр, по-моему, это какие-то некорректные подсчеты. Дача — понятие растяжимое: есть коттеджные поселки со всеми удобствами для людей среднего и высокого достатка, там арендуют почаще, а есть обычные садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), в которых арендуют достаточно редко: там мало удобств, нет необходимой инфраструктуры. Я знаю единичные случаи, когда кто-то арендовал дачу в СНТ. Вместе с тем в СНТ очень многие приезжают отдохнуть бесплатно — хозяева привозят компанию и гуляют в выходные. Кто-то отдыхает с пьянками и гулянками, а у кого-то все тихо», — сказал Туманов.
Вообще владельцы дач неохотно сдают свое жилище в аренду — это слишком затратно и небезопасно, пояснил собеседник НСН.
«Отмечу, что арендодатели сдают дачи не очень охотно: любой пришлый человек на участке обязательно что-нибудь испортит. Сдают, как правило, те, кому позарез нужны деньги, как бизнес это не очень развито — затратно, к тому же можно нарваться на какую-то пакость. Это бизнес для смелых и бедных», — добавил он.
При этом, как правило, те, кто арендует дачи, не слишком стремятся контактировать с соседями, но при некорректном поведении местные жители молчать не будут, заверил Туманов.
«Если это коттеджный поселок, часто там даже местные не знают, кто у них за забором. Не все идут на контакт, особенно горожане. В СНТ чаще всего, конечно, люди друг друга знают. Арендаторы, как правило, не вступают в какие-то отношения с соседями, если, конечно, это не полубыдло, которое врубает музыку на полную катушку, жарит шашлыки и устраивает оргии. Соседи в этом случае молчать не будут», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Туманов указал на то, что порой большие дачи арендуют гастарбайтеры, однако чаще они выкупают или строят дом для себя.
«Большие дачи порой втихую сдаются гастарбайтерам, потому что их достаточно много прибивается к дачным массивам. Они работают, занимаются обслуживанием, а жить где-то надо. Но часто они выкупают какой-то свой участок, строят большой дом (либо выкупают с большим домом) и переоборудуют под тихое общежитие, стараются не светиться, проблем с ними, как правило, не возникает», — отметил он.
Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что сегодня россияне выбирают снимать квартиру, а не брать ее в ипотеку, и это экономически обоснованный выбор.
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