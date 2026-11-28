Ранее Долина выступила в Пхеньяне на концерте, который был приурочен к заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, пишет «Радиоточка НСН». Лидер республики Ким Чен Ын лично вышел пообщаться с артисткой. Певица планирует вновь выступить в КНДР летом следующего года.

«Была предложена песня красивого лирического характера на корейском языке. Такой план есть. Думаю, что в ближайшее время перед следующей поездкой Ларисы Александровны в КНДР такая работа будет сделана. Будем репетировать», - поделился Пудовкин.

По словам продюсера, новая песня «по-настоящему красивая, мощная, широкая».

