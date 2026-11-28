Лариса Долина запишет песню на корейском языке
Певица, народная артистка России Лариса Долина намерена записать песню на корейском языке к своей следующей поездке в КНДР. Об этом рассказал РИА Новости продюсер исполнительницы Сергей Пудовкин.
Ранее Долина выступила в Пхеньяне на концерте, который был приурочен к заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, пишет «Радиоточка НСН». Лидер республики Ким Чен Ын лично вышел пообщаться с артисткой. Певица планирует вновь выступить в КНДР летом следующего года.
«Была предложена песня красивого лирического характера на корейском языке. Такой план есть. Думаю, что в ближайшее время перед следующей поездкой Ларисы Александровны в КНДР такая работа будет сделана. Будем репетировать», - поделился Пудовкин.
По словам продюсера, новая песня «по-настоящему красивая, мощная, широкая».
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