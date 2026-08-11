Он также обратил внимание на растущую финансовую нагрузку на дачников и противоречивую политику в отношении садоводческих объединений.

«Дачники платят за всё: за электрические сети, дороги, воду, вывоз мусора. Всё дорожает и ложится на плечи трудяг. Вместо того чтобы помогать, дачников ещё и нагружают. Иногда послушаешь депутатов на тему того, как решаются проблемы в России: если у дачников проблемы — на них и возложим ответственность, штрафы. Штрафами пугают каждую неделю. Выгоднее всего для власти — продлевать дачную амнистию. Это значит — продление того беспорядка, который есть сейчас. Мы просим и требуем только одного: чтобы в этой сфере не было бардака и анархии, чтобы люди, которые уже отработали, не только вкалывали на себя, на семью, на страну, но и иногда отдыхали», — добавил Туманов.

По данным Росстата, в I квартале 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в России достигла 106979 рублей. Годовой рост составил 15,1% в номинальном выражении и 8,7% — в реальном. Однако усреднённый показатель не даёт полной картины доходов населения: на него заметно влияют высокие зарплаты в отдельных секторах экономики и регионах. Поэтому особую важность приобретают данные о медианном доходе и реальных зарплатах большинства граждан.



Ранее депутат Госдумы Александр Воробьев сказал в пресс-центре НСН, что официальные показатели зарплат существенно расходятся с реальными доходами большинства граждан, а минимальный размер оплаты труда не покрывает даже базовый прожиточный минимум.

