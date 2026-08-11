«Хребет экономики России»: Садоводы призвали отменить дачную амнистию
Андрей Туманов в пресс-центре НСН призвал навести порядок в регулировании дачной сферы и не превращать продление дачной амнистии в способ сохранения существующего хаоса.
Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов сказал в пресс-центре НСН, что именно владельцы дач и садовых участков во многом обеспечивают продовольственную базу России и оживляют экономику малых территорий — особенно в сезон.
«Дачники — хребет экономики России. Огромное количество сельхозпродуктов выращивается именно дачниками: в личных подсобных хозяйствах, на дачах, в СНТ. Даже по картошке — около 60 %, если мы берём всю страну. Мы, бабушка с дедушкой с граблями, — против агрохолдингов с их машинами, тракторами, логистикой. Если мы отъедем немного от крупных городов, то увидим огромное количество садоводческих товариществ. В основном это пенсионеры, которые держат экономику в этих районах. Зимой живёт одно количество жителей, начинается весна — дачники едут, количество населения увеличивается в несколько раз, иногда в пять! Это значит, что закипела экономическая жизнь: стали работать магазины, предприятия, местные начинают получать зарплаты. Даже главы администраций приветствуют дачников. Стоит только оторваться от крупного города — и вы увидите, что эти СНТ связывают и держат Россию», — сказал собеседник НСН.
Он также обратил внимание на растущую финансовую нагрузку на дачников и противоречивую политику в отношении садоводческих объединений.
«Дачники платят за всё: за электрические сети, дороги, воду, вывоз мусора. Всё дорожает и ложится на плечи трудяг. Вместо того чтобы помогать, дачников ещё и нагружают. Иногда послушаешь депутатов на тему того, как решаются проблемы в России: если у дачников проблемы — на них и возложим ответственность, штрафы. Штрафами пугают каждую неделю. Выгоднее всего для власти — продлевать дачную амнистию. Это значит — продление того беспорядка, который есть сейчас. Мы просим и требуем только одного: чтобы в этой сфере не было бардака и анархии, чтобы люди, которые уже отработали, не только вкалывали на себя, на семью, на страну, но и иногда отдыхали», — добавил Туманов.
По данным Росстата, в I квартале 2026 года среднемесячная номинальная зарплата в России достигла 106979 рублей. Годовой рост составил 15,1% в номинальном выражении и 8,7% — в реальном. Однако усреднённый показатель не даёт полной картины доходов населения: на него заметно влияют высокие зарплаты в отдельных секторах экономики и регионах. Поэтому особую важность приобретают данные о медианном доходе и реальных зарплатах большинства граждан.
Ранее депутат Госдумы Александр Воробьев сказал в пресс-центре НСН, что официальные показатели зарплат существенно расходятся с реальными доходами большинства граждан, а минимальный размер оплаты труда не покрывает даже базовый прожиточный минимум.
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