Ранее понижающие коэффициенты применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком. Если владелец участка оформлял договор с энергосбытовой организацией сам, то платил по тарифу для городского или сельского населения.



Теперь единый действует для такого формата и коллективных соглашений СНТ одновременно. Правило распространяется на землю в городе, селе и на межселенной территории.



По данным антимонопольщиков, решение повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями.



Если раньше последние платили по большему тарифу как горожане и селяне, то теперь стоимость будет рассчитываться по меньшему как для жителя СНТ, если регион принял соответствующее решение.



Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить цены на электроэнергию ниже китайских.

