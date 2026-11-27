Правительство ввело единый тариф на электроэнергию для жителей СНТ
Правительство установило единый тариф на электроэнергию для жителей садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Теперь к тарифам будет применять понижающий коэффициент от 0,7 до 1 вне зависимости от местоположения участка и формы заключения договора. Документ разработала ФАС России.
Ранее понижающие коэффициенты применялись только при коллективном заключении договора с гарантирующим поставщиком. Если владелец участка оформлял договор с энергосбытовой организацией сам, то платил по тарифу для городского или сельского населения.
Теперь единый действует для такого формата и коллективных соглашений СНТ одновременно. Правило распространяется на землю в городе, селе и на межселенной территории.
По данным антимонопольщиков, решение повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями.
Если раньше последние платили по большему тарифу как горожане и селяне, то теперь стоимость будет рассчитываться по меньшему как для жителя СНТ, если регион принял соответствующее решение.
Ранее президент Владимир Путин поручил обеспечить цены на электроэнергию ниже китайских.
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