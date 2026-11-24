Путин поручил ввести в России принцип «бери или плати» при подаче электричества
Президент России Владимир Путин поручил с 2027 года использовать принцип «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии. Информация об этом появилась на сайте Кремля.
Нужно обеспечить применение такого механизма и оплату услуг исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной, заявляемой при технологическом присоединении. На первом этапе — с 1 января 2027-го — принцип задействуют только для вновь подключаемых потребителей. Вопрос о его распространении на всех граждан еще предстоит рассмотреть.
Сама идея «бери и плати» дает предпринимателям возможность заранее закрепить в договоре фиксированную сумму за односторонний отказ от обязательств. В отличие от неустойки или компенсации фактических расходов, такая плата при добросовестном исполнении соглашения не снижается судами.
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