Нужно обеспечить применение такого механизма и оплату услуг исходя из фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной, заявляемой при технологическом присоединении. На первом этапе — с 1 января 2027-го — принцип задействуют только для вновь подключаемых потребителей. Вопрос о его распространении на всех граждан еще предстоит рассмотреть.



Сама идея «бери и плати» дает предпринимателям возможность заранее закрепить в договоре фиксированную сумму за односторонний отказ от обязательств. В отличие от неустойки или компенсации фактических расходов, такая плата при добросовестном исполнении соглашения не снижается судами.

