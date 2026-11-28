Посол в Канаде: РФ отвергает обвинения в нарушении воздушного пространства ЕС и НАТО
Россия отвергает обвинения в преднамеренном нарушении воздушного пространства стран Евросоюза и НАТО. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, сообщает ТАСС.
Ранее МИД Канады вызвал российского посла в связи с якобы имевшим место нарушением воздушного пространства Польши.
Как отметил дипломат, произошедшее показало, что западные правительства спешат выдвигать публично подобные обвинения, не приводя при этом убедительных доказательств и «не пытаясь предварительно прояснить обстоятельства... по налаженным каналам связи с Москвой». Степанов подчеркнул, что подобный подход подрывает доверие к таким обвинениям.
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