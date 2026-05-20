Юрист назвал самые распространенные мошеннические схемы для обмана дачников

Дачники считаются одной из наиболее уязвимых категорий для мошенников, активно применяющих цифровые сервисы, поддельные документы и социальную инженерию. Об этом рассказал доцент юридического факультета Финансового университета Марчел Кырлан в беседе с «Лентой.ру».

«Одна из самых распространенных схем — это мошенничество с земельными участками и домами. Человеку могут продать участок с проблемными границами, арестом, двойной продажей, чужими коммуникациями или вообще без надлежащего права собственности», — отметил эксперт.

Юрист назвал рискованными сделки по доверенности, продажи срочно и по выгодной цене, покупки без проверки выписки ЕГРН, категории земли и прав владельца.

Кроме того, часто мошенники используют схему с фиктивными строительными и ремонтными работами. Бригады предлагают услуги «быстро и дешево», но после получения аванса либо исчезают, либо выполняют минимум работ и требуют доплаты. Также злоумышленники могут действовать через СНТ и использовать поддельные квитанции, фальшивые сборы, фиктивные решения собраний либо незаконное подключение платежей. Нередко мошенники подделывают аккаунты председателей СНТ или взламывают чаты.

Кырлан предупредил и о «коммунальных» мошенниках, которые предлагают дачникам срочную замену счетчиков, проверку электропроводки, обработку участков от клещей, подключение газа и другие услуги, часть из которых вообще не нужна, а часть выполняют по завышенным ценам.

«Сохраняются и классические телефонные схемы. Мошенники представляются сотрудниками банка, Росреестра, МФЦ, энергосбытовых организаций или "службы безопасности", убеждая человека срочно назвать код из СМС, подтвердить право собственности или "защитить участок от мошенников"», — отметил эксперт.

Юрист рекомендовал проверять объекты через ЕГРН, не передавать крупные суммы без договора и не переводить средства по сообщениям в мессенджерах, а также перепроверять любые сборы и не сообщать коды подтверждения по телефону.

Ранее зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин рассказал, что мошенники начали активно использовать тему планового отключения горячей воды для обмана граждан.

