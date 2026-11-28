«Сама такая позиция, предполагающая, что они (Евросоюз. – НСН) собираются выстраивать безопасность не вместе с Россией, а против России, вычеркивает их из переговорного процесса», - поделился дипломат в интервью РИА Новости.

Как напомнил Грушко, президент Владимир Путин говорил, что смысл переговоров должен заключаться прежде всего в «создании архитектуры, которая бы уважала законные интересы безопасности» Москвы.

Ранее замминистра заявил, что Евросоюз несет колоссальные потери из-за своей антироссийской политики.

