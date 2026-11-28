Грушко: Антироссийская позиция ЕС вычеркивает его из переговоров
Антироссийская позиция Евросоюза вычеркивает сообщество из переговорного процесса. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Сама такая позиция, предполагающая, что они (Евросоюз. – НСН) собираются выстраивать безопасность не вместе с Россией, а против России, вычеркивает их из переговорного процесса», - поделился дипломат в интервью РИА Новости.
Как напомнил Грушко, президент Владимир Путин говорил, что смысл переговоров должен заключаться прежде всего в «создании архитектуры, которая бы уважала законные интересы безопасности» Москвы.
Ранее замминистра заявил, что Евросоюз несет колоссальные потери из-за своей антироссийской политики.
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