Дачники должны обращаться к адвокатам, если их не пускают к своим участкам, так как это незаконно, однако прокуроры не станут этим заниматься, рассказал НСН председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.

Житель Подмосковья выкупил все дороги в СНТ и стал требовать с соседей плату за проезд. «Такса» с легковых автомобилей 500 рублей, а с грузовиков — сразу 1000. Резонансный конфликт произошел в подмосковном СНТ близ Ногинска (Богородский городской округ) в конце ноября 2026 года, где по данным Regions.ru и программы «Вести», выкупивший земли общего пользования житель ограничил въезд на территорию поселка. Из-за этого владельцы домов, включая многодетные семьи, вынуждены оставлять автомобили за пределами СНТ у забора и идти к своим участкам пешком. Туманов посоветовал обратиться в суд.