«Правовая помойка»: Почему с владельцев дач требовали плату за проезд к участку
Дороги общего пользования могли оказаться в руках частного лица из-за коррупции, заявил НСН Андрей Туманов.
Дачники должны обращаться к адвокатам, если их не пускают к своим участкам, так как это незаконно, однако прокуроры не станут этим заниматься, рассказал НСН председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.
Житель Подмосковья выкупил все дороги в СНТ и стал требовать с соседей плату за проезд. «Такса» с легковых автомобилей 500 рублей, а с грузовиков — сразу 1000. Резонансный конфликт произошел в подмосковном СНТ близ Ногинска (Богородский городской округ) в конце ноября 2026 года, где по данным Regions.ru и программы «Вести», выкупивший земли общего пользования житель ограничил въезд на территорию поселка. Из-за этого владельцы домов, включая многодетные семьи, вынуждены оставлять автомобили за пределами СНТ у забора и идти к своим участкам пешком. Туманов посоветовал обратиться в суд.
«Это земли общего пользования, если вдруг они оказались частной собственностью, то еще надо разобраться, с какого-то этого перепуга? Тут либо что-то связанное с коррупцией, либо жители сами отказались оформлять землю общего пользования. Но по закону проход к своему имуществу должен быть всегда, а если случилось так, что вокруг его нет, то надо идти в суд, и он вам устанавливает бесплатный проход. В данном случае все равно — проход или проезд, но в этой ситуации должны разбираться адвокаты. Прокурор ничего не будет делать, потому что первое, что он направит ответ, что вы должны сами разобраться. Когда он видит дела садоводов, то начинает материться и не хочет лезть в эту “правовую помойку”, поскольку потому что все, что вокруг них происходит — это чаще всего не в правовом поле. Ему неохота разбираться — он скажет, что вы там не могли договориться своим общим собранием, ничего не делали, а разбирайся прокурор? Нет, надо скидываться, нанимать адвокатов, и чтобы они выруливали эту ситуацию таким образом», — подчеркнул он.
Ранее Туманов в пресс-центре НСН призвал правительство не допустить бардака и анархии в дачной сфере.
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