«Отрубают» всех: Дачникам рассказали, как не стать должниками по энергии
Андрей Туманов заявил НСН, что в некоторых СНТ председатель собирает деньги и сам оплачивает электроэнергию, но всегда найдется 5% неплательщиков.
Если есть долг за электроэнергию от миллиона рублей, СНТ «отрубают» целиком, даже если не заплатили только 5% жителей, заявил НСН глава организации «Садоводы России» Андрей Туманов.
На старте активного дачного сезона Мосэнергосбыт напомнил о возможности проверки садовых некоммерческих товариществ на наличие долгов за потреблённую электрическую энергию. В реестр включаются СНТ с задолженностью от 1 млн рублей. В настоящее время по данным гарантирующего поставщика на территории Московской области есть пять садовых объединений, которые должны за электроэнергию более 10 млн рублей. Туманов рассказал, как случайно не стать должником.
«Есть два типа оплаты: прямой договор с компанией, а есть вариант, когда платит СНТ. Некоторые СНТ остаются на старых схемах, когда председатель собирает деньги и сам оплачивает в Мосэнерго. Всегда есть примерно 5% неплательщиков в СНТ. Образуется дыра, все сдали деньги, а несколько человек просто не сдали. Если эту дыру не закрыть, пострадают все. Поэтому приходится брать деньги из общего счета. Также иногда кто-то может «потырить» электроэнергию, но такое легко вычислить. За такое можно и в суд подать, поэтому такие моменты легко решаются, люди просто платят, больше в таком не участвуют. Если есть какой-то долг от миллиона рублей, СНТ «отрубают» целиком. Ничего с этим не сделаешь, достаточно «отрубить» рубильник, зачастую так делается. Прямые договора с компанией – это большое облегчение, нет боязни, что из-за кого-то отключат всех. Все показания четко снимаются, никаких проблем с этим нет», - рассказал он.
