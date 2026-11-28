Авария произошла на 105-м километре дороги. Автомобиль Toyota C-HR, выехавший на встречную полосу, столкнулся с Audi Q5.

Водитель Toyota получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Его пассажирка погибла на месте аварии. Кроме того, в ДТП пострадали пять человек, в том числе три девочки 2013, 2020 и 2023 годов рождения.

Ранее в Красноярском крае столкнулись рейсовый пассажирский автобус и два грузовых автомобиля, погибли пять человек.

