В Хабаровском крае в ДТП погиб один человек, еще пятеро пострадали
Один человек погиб, пятеро пострадали в результате ДТП на федеральной трассе А-376 «Хабаровск - Лидога - Ванино» в Хабаровском крае. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла на 105-м километре дороги. Автомобиль Toyota C-HR, выехавший на встречную полосу, столкнулся с Audi Q5.
Водитель Toyota получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Его пассажирка погибла на месте аварии. Кроме того, в ДТП пострадали пять человек, в том числе три девочки 2013, 2020 и 2023 годов рождения.
Ранее в Красноярском крае столкнулись рейсовый пассажирский автобус и два грузовых автомобиля, погибли пять человек.
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