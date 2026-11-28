Пакистан планирует отправить первый грузовой поезд в Россию до конца года
Пакистан намерен обеспечить все условия для отправки первого контейнерного поезда в Россию до конца текущего года. Об этом сообщил представитель российского Минэкономразвития в республике Никита Бузанов, передает ТАСС.
«Договорная база между РЖД Логистикой и Пакистанскими железными дорогами уже создана», - указал он.
Бузанов подчеркнул, что состав пройдет по маршруту международного транспортного коридора Север-Юг через Иран, Туркменистан, Казахстан. Проект готовился около двух лет, запустить его планировали весной 2025 года, но сроки неоднократно переносились в связи с обострением обстановки в регионе, неудовлетворительными техническими условиями маршрута, сложностями с формированием грузовой базы.
Представитель Минэкономразвития добавил, что Москва и Исламабад хотят сделать пилотный рейс постоянным регулярным маршрутом с остановками в других странах.
Ранее стало известно, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прибудет с визитом в Россию и обсудит с лидером страны Владимиром Путиным сотрудничество в сферах энергетики, обороны, торговли и вопросы региональной безопасности.
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