Опасно для демографии? В Минздраве назвали возраст окончания молодости

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет. Он подчеркнул, что сейчас люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. В РФ молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

«Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь — 35 лет. А наш министр (здравоохранения – прим. НСН), Михаил Альбертович (Мурашко – прим. НСН), недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», - приводит слова Онищенко РИА Новости.