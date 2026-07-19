Опасно для демографии? В Минздраве назвали возраст окончания молодости
Отмечается, что, по классификации ВОЗ, молодость заканчивается в 45 лет.
В России в последнее время все чаще стали обсуждать возраст окончания молодости. Его уже предлагали повысить до 40 лет. Сейчас в РФ молодежью считают людей в возрасте до 35 лет.
В Госдуме подчеркивают, что для повышения возраста молодежи людей до 40 лет необходимо будет обеспечивать соответствующей господдержкой. При этом некоторые специалисты все же считают, что такие изменения опасны для демографии.
ВЗРОСЛАЯ МОЛОДЕЖЬ
Главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева назвала возраст окончания молодости. Специалист напомнила, что молодость, по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заканчивается в 45 лет, пишет РИА Новости.
До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что возраст молодежи в стране необходимо увеличить до 40 лет. Он подчеркнул, что сейчас люди дольше сохраняют работоспособность, высокий уровень умственной и физической активности. В РФ молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
«Совсем недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сейчас молодежь — 35 лет. А наш министр (здравоохранения – прим. НСН), Михаил Альбертович (Мурашко – прим. НСН), недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», - приводит слова Онищенко РИА Новости.
Однако депутат Михаил Киселев подчеркнул, что в комитете Госдумы по молодежной политике вопрос о повышении верхней планки возраста молодежи до 40 лет не обсуждается, передает издание.
В свою очередь член Общественной палаты Югры Станислав Розенко положительно оценил инициативу Онищенко. Политик назвал такую идею своеобразным социальным авансом. Он подчеркнул, в стране остро не хватает рабочих рук и интенсивности труда, поэтому важно сохранять активность как можно дольше.
Розенко считает, что с идеологической точки зрения статус молодости необходимо продлевать, даже в такой специфической форме. Он заметил, что молодость неразрывно связана с энергетикой, что несет очевидный социальный плюс, пишет издание «ФедералПресс».
При этом политик обратил внимание на ключевую демографическую особенность: сейчас в РФ наблюдается дефицит населения, и в первую очередь не хватает именно физически активных и трудоспособных граждан в самых разных сферах экономики.
ЧЕМ ОПАСНО ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА МОЛОДЕЖИ?
В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН подтвердила, что в ВОЗ уже и так рекомендовали считать молодежью граждан до 40 лет. При этом политик подчеркнула, что для официального повышения возраста молодежи в РФ необходимо внести изменения в социальные гарантии и льготы для этой категории людей.
«ВОЗ тоже считает, что возраст молодежи увеличился благодаря медицинскому обслуживанию, современным препаратам, вакцинации, антибиотикам — и достиг 40 лет. Другое дело, что для таких существенных изменений нам понадобятся изменения в социальных гарантиях и льготах. И это правильно. Если мы будем считать молодым человека до 40 лет, то мы должны предоставить ему соответствующие преференции по ипотечному кредитованию и как молодому специалисту. Даже ментальное восприятие себя сейчас изменилось. Раньше в 25 лет — это уже были состоявшиеся мужчины, а сейчас в 25 лет — это все-таки еще молодой человек», - отметила она.
Однако председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов напротив считает, что разговоры о повышении возраста молодежи дезориентируют людей, повышают инфантильность и вредят демографии.
«При всем росте инфантилизации населения, когда нередко люди в 40 лет ведут себя, как в 15, физиологически возраст не обманешь. Фактически, 30-летие становится очень серьезным рубежом, тем более при современной гиподинамии и других составляющих. Если рождаются дети после 30, тем более в 40, ухудшаются возможности вынашивания. Все эти виртуальные фантазии по поводу молодости будут плохо заканчиваться. Мы дезориентируем людей, когда начинаем повышать возраст молодости. Они думают, что еще побеситься можно, погулять, а в 40 лет уже заняться семьей. Однако физиология все это может перечеркнуть в болячках, всякого рода дисфункциях. Пора прекратить эти откровенно вредные разговоры, и четко сказать, что государство не думает о том, чтобы сдвигать вправо возраст молодости», - подчеркнул он в разговоре с НСН.
Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала поднять возрастную планку в России до 37 лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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