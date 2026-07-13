«Трудовое законодательство у нас в принципе довольно лаконично регламентирует данный вопрос. Возрастные категории работников не выделяются в какую-то отдельную группу. Безусловно, трудовой кодекс предоставляет возрастным сотрудникам дополнительные гарантии. Например, это право на ежегодную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Трудовой кодекс также обязывает работодателей учитывать медицинские противопоказания, например, инвалидность, безотносительно возраста», - отметил собеседник НСН.

Отдельный момент, по его словам, заключается в трудоустройстве возрастных сотрудников в регионах.

«Там вакансий может быть не так много, поэтому работодатели пока не с небольшой охотой готовы рассматривать таких кандидатов, в том числе, по причине недостаточной квалификации, или необходимости переучивать данных работников. Для этого в регионах проводятся мероприятия по переобучению, повышению квалификации для сотрудников, которые, например, готовы освоить новую работу, которая будет востребована там, где человек проживает», - пояснил эксперт.

По его словам, в целом, работодателю приходится учитывать особенности сотрудников всех возрастных групп.