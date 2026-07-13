Возрастной тренд: Как компаниям удержать младших и старших сотрудников
Предприятиям приходится учитывать «выгорание» зумеров и особенности работников 50+ для оптимизации работы, заявил НСН глава юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Учесть все особенности, связанные с возрастом сотрудников, в трудовом законодательстве невозможно, поэтому компаниям приходится самостоятельно принимать решения для оптимизации процесса труда. Об этом в комментарии НСН заявил в комментарии руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет. Как сообщает РБК, ведомство призывает компании учесть, что у таких сотрудников есть ограничения — физические, психологические и связанные со снижением скорости освоения новых технологий. Рекомендации охватывают процесс найма, а также переобучения и формирования карьерных возможностей. Среди них, например, наставнический и экспертный треки. Отдельный блок посвящен переобучению возрастных сотрудников.
«Трудовое законодательство у нас в принципе довольно лаконично регламентирует данный вопрос. Возрастные категории работников не выделяются в какую-то отдельную группу. Безусловно, трудовой кодекс предоставляет возрастным сотрудникам дополнительные гарантии. Например, это право на ежегодную диспансеризацию с сохранением заработной платы. Трудовой кодекс также обязывает работодателей учитывать медицинские противопоказания, например, инвалидность, безотносительно возраста», - отметил собеседник НСН.
Отдельный момент, по его словам, заключается в трудоустройстве возрастных сотрудников в регионах.
«Там вакансий может быть не так много, поэтому работодатели пока не с небольшой охотой готовы рассматривать таких кандидатов, в том числе, по причине недостаточной квалификации, или необходимости переучивать данных работников. Для этого в регионах проводятся мероприятия по переобучению, повышению квалификации для сотрудников, которые, например, готовы освоить новую работу, которая будет востребована там, где человек проживает», - пояснил эксперт.
По его словам, в целом, работодателю приходится учитывать особенности сотрудников всех возрастных групп.
«Такие тренды, как выгорание зумеров, например, прочее, существуют, но закон един для всех, поэтому приходится нормы применять ко всем работникам – и к молодым, и к более возрастным. Такого рода проблемы не решить только законом, потому что в нём всё не учтёшь. Например, как указать, что молодое поколение выгорает быстро, или склонно менять работу чаще, чем хотелось бы. В этом случае уже работодателям приходится как-то исхитряться. Например, предлагать такие условия, чтобы избегать текучки кадров, мотивировать не увольняться, а развиваться в компании», - заключил Александр Южалин.
Как заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян, сегодня работодатели строже относятся к опозданиям на работу и вальяжным обедам, так что даже очередь за бензином на АЗС не будет уважительной причиной для повторяющихся опозданий.
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