МО: ВС РФ ударили по газоперерабатывающему заводу и логистическому центру ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по газоперерабатывающему заводу ВСУ в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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В ведомстве уточнили, что удар по газоперерабатывающему заводу в районе села Андреевка был нанесен с применением БПЛА «Гербера-4 Сикер», при этом объективный контроль подтвердил успешное поражение цели. Кроме того, специалисты войск БПС атаковали логистический центр в поселке Березна с использованием дронов «Герань-4 Сикер». По данным военного ведомства, этот объект использовался для транспортировки грузов военного назначения в интересах украинских подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго» в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
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