МО: ВС РФ ударили по газоперерабатывающему заводу и логистическому центру ВСУ

В ведомстве уточнили, что удар по газоперерабатывающему заводу в районе села Андреевка был нанесен с применением БПЛА «Гербера-4 Сикер», при этом объективный контроль подтвердил успешное поражение цели. Кроме того, специалисты войск БПС атаковали логистический центр в поселке Березна с использованием дронов «Герань-4 Сикер». По данным военного ведомства, этот объект использовался для транспортировки грузов военного назначения в интересах украинских подразделений.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго» в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».