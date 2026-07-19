МО: ВС РФ ударили по газоперерабатывающему заводу и логистическому центру ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по газоперерабатывающему заводу ВСУ в Харьковской области и логистическому центру в Черниговской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар по газоперерабатывающему заводу в районе села Андреевка был нанесен с применением БПЛА «Гербера-4 Сикер», при этом объективный контроль подтвердил успешное поражение цели. Кроме того, специалисты войск БПС атаковали логистический центр в поселке Березна с использованием дронов «Герань-4 Сикер». По данным военного ведомства, этот объект использовался для транспортировки грузов военного назначения в интересах украинских подразделений.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили предприятия по производству ракет «Фламинго» в Киеве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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