В Госдуме предложили продлить молодость еще на два года

По ее словам, это необходимо, чтобы граждане дольше могли пользоваться мерами господдержки. В настоящее время после 35 лет семьи уже не могут участвовать в программе «Жилье молодой семье». Парламентарий указала, что собственное жилье, стабильная работа и достойная зарплата остаются главными условиями для создания семьи.

Без решения этих вопросов призывы повышать рождаемость в России, по мнению Останиной, останутся лишь пожеланиями. Так депутат ответила на недавнее заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Также Останина отметила, что семейная ипотека не будет инструментом поддержки, а с 1 октября, когда поменяются условия, наоборот, заставит молодёжь откладывать и создание семьи, и рождение детей.

Ранее Матвиенко заявила, что возрастная граница молодёжи в 35 лет является оптимальной. Она призвала граждан успеть до этого рубежа создать семью, родить минимум троих детей и состояться в профессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

