В Госдуме предложили продлить молодость еще на два года
Депутат Госдумы Нина Останина заявила изданию «Подъем» о том, что считает необходимым поднять до 37 лет возрастную планку в стране.
По ее словам, это необходимо, чтобы граждане дольше могли пользоваться мерами господдержки. В настоящее время после 35 лет семьи уже не могут участвовать в программе «Жилье молодой семье». Парламентарий указала, что собственное жилье, стабильная работа и достойная зарплата остаются главными условиями для создания семьи.
Без решения этих вопросов призывы повышать рождаемость в России, по мнению Останиной, останутся лишь пожеланиями. Так депутат ответила на недавнее заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко. Также Останина отметила, что семейная ипотека не будет инструментом поддержки, а с 1 октября, когда поменяются условия, наоборот, заставит молодёжь откладывать и создание семьи, и рождение детей.
Ранее Матвиенко заявила, что возрастная граница молодёжи в 35 лет является оптимальной. Она призвала граждан успеть до этого рубежа создать семью, родить минимум троих детей и состояться в профессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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