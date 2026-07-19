Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае
Российские школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на 67-й Международной математической олимпиаде (IMO) в китайском Шанхае. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
В ведомстве отметили, что сборная России показала отличный результат - все шесть участников команды стали призерами соревнования. Вице-премьер добавил, что ребята вошли в число лидеров среди представителей более чем 100 стран с пяти континентов, и выразил особую благодарность их родителям и педагогам за подготовку.
Сама олимпиада состояла из двух туров, в каждом из которых участникам предлагалось решить по три задачи. Вопросы охватывали ключевые разделы математики - геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.
По итогам 2025 года российские школьники завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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