Российские школьники завоевали шесть медалей на олимпиаде по математике в Китае

В ведомстве отметили, что сборная России показала отличный результат - все шесть участников команды стали призерами соревнования. Вице-премьер добавил, что ребята вошли в число лидеров среди представителей более чем 100 стран с пяти континентов, и выразил особую благодарность их родителям и педагогам за подготовку.

Сама олимпиада состояла из двух туров, в каждом из которых участникам предлагалось решить по три задачи. Вопросы охватывали ключевые разделы математики - геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

По итогам 2025 года российские школьники завоевали 115 медалей на 20 олимпиадах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».