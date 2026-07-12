«Каждая копейка имеет значение»: Волынец поддержала идею Буцкой об автоматических детских пособиях
Экс-уполномоченный по правам ребенка в Татарстане в эфире НСН подтвердила, что в РФ многие родители не оформляют детские пособия из-за сложности процедуры и нехватки времени.
В России действительно следует сделать автоматическим назначение детского пособия и выплачивать его даже за тот период, когда оно еще не было получено, также необходимо расширять косвенные меры поддержки семей с детьми. Об этом в беседе с НСН заявила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Ранее заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила рассмотреть возможность автоматического назначения и продления единого детского пособия в России. Она отметила, что уровень цифровизации позволяет отказаться от ежегодной подачи документов и продлевать выплаты на основе уже имеющихся данных. Волынец поддержала эту инициативу.
«Конечно, семьям с детьми важна любая поддержка, и каждая копейка имеет значение. Действительно, многие не оформляют пособия в силу сложности его оформления. И когда люди понимают, сколько документов им нужно собрать, сколько сведений представить, то, как раз, когда маленький ребенок, часто бывает, что времени на это не хватает. Здесь работает правило заявительной основы: если не заявили, то пособия не выдают. И задним числом его не выдают. То есть, если на оформление ушло какое-то время, то начинают выдавать с момента, когда это оформление завершено, а предшествующий период уже не захватывается. Эту процедуру надо максимально упростить, здесь я согласна с Татьяной Буцкой. И еще за тот период, за который пособие не было получено, я предложила бы тоже выплачивать», - подчеркнула она.
Экс-уполномоченный по правам ребенка в Татарстане рассказала, почему еще в России могут не выплачивать детские пособия.
«У нас много социальных выплат, есть разные пособия. Есть пособия, которые привязаны к доходу семьи. Бывает так, что, например, несущественно превышает доход, и пособие не выплачивается. Но сейчас на этот момент обратили внимание уже и в руководстве нашей страны, поэтому момент, когда небольшое превышение дохода (на 10% - прим. НСН), будет исключен, и это не будет причиной, по которой пособие не получается», - уточнила Волынец.
При этом, по ее словам, она выступает за косвенные меры поддержки семей с детьми.
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«Я всегда выступаю за расширение косвенных мер поддержки семей с детьми: то есть не когда деньги на руки, а когда бесплатно предоставляются детские лагеря, школьная форма, полностью бесплатное питание для детей, бесплатный проезд. Потому что родители все равно львиную долю всех этих пособий тратят именно на эти нужды. Этим нельзя злоупотребить, если кто-то опасается, что деньги будут потрачены не на то, что нужно, и это дает родителям уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Но, конечно, в этот список еще должны входить всевозможные кружки, секции, творческие направления, подготовка к ЕГЭ — на что расходуется очень много денег», - заключила собеседница НСН.
Ранее экономист Денис Ракша в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что родителям маленьких детей деньги нужны практически всегда, и позволить себе вложить средства маткапитала в программу долгосрочных сбережений (ПДС) смогут далеко не все, а нестабильная экономическая ситуация еще больше снижает привлекательность этой возможности.
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