«Каждая копейка имеет значение»: Волынец поддержала идею Буцкой об автоматических детских пособиях

Ранее заместитель председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила рассмотреть возможность автоматического назначения и продления единого детского пособия в России. Она отметила, что уровень цифровизации позволяет отказаться от ежегодной подачи документов и продлевать выплаты на основе уже имеющихся данных. Волынец поддержала эту инициативу.

«Конечно, семьям с детьми важна любая поддержка, и каждая копейка имеет значение. Действительно, многие не оформляют пособия в силу сложности его оформления. И когда люди понимают, сколько документов им нужно собрать, сколько сведений представить, то, как раз, когда маленький ребенок, часто бывает, что времени на это не хватает. Здесь работает правило заявительной основы: если не заявили, то пособия не выдают. И задним числом его не выдают. То есть, если на оформление ушло какое-то время, то начинают выдавать с момента, когда это оформление завершено, а предшествующий период уже не захватывается. Эту процедуру надо максимально упростить, здесь я согласна с Татьяной Буцкой. И еще за тот период, за который пособие не было получено, я предложила бы тоже выплачивать», - подчеркнула она.