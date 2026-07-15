Современные пищевые привычки приводят к тому, что тело начинает стареть раньше, отсюда и участившиеся случаи онкологии и инфарктов у молодёжи. Об этом НСН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

За последние пять лет заболевания, которые ранее считались характерными для старшего возраста, стали встречаться на 20% чаще у молодежи, пишут «Известия» со ссылкой на российские клиники. Так, например, в список вошли повышенное давление, диабет и варикоз. Мясников назвал основной причиной такой статистики питание.

«Это уже давняя тенденция. Молодеет онкология, причём настолько, что даже рекомендации по выявлению рака груди или кишечника вынуждены были сдвинуть на 5–10 лет пораньше. То же самое мы видим в кардиореанимациях, пациент с инфарктом — 25 лет. Про ожирение я молчу: избыточный вес есть у каждого второго — это 40 %. Однако это не заболевания молодеют — это мы раньше стареем. Мы губим себя неподвижностью, питанием. Вот эта вся ультрапереработанная пища, привычка покупать готовое, переедание — всё это ведёт к тому, что организм просто стареет раньше. Заболевание само по себе приходит тогда, когда ему положено. А то, что мы сдвинули своё биологическое старение лет на 15–20, — это факт», — рассказал он.