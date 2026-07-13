Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет

«А наш министр [здравоохранения], Михаил Альбертович [Мурашко], недавно сказал, что 40 лет, и я с ним согласен... Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать», - сказал академик.

Как отметил Онищенко, люди дольше сохраняют работоспособность, высокие параметры умственной и физической деятельности. Академик указал, что молодежный возраст - динамическая величина, устанавливаемая «не чьими-то хотелками», а состоянием здоровья, которое можно объективно определять.

Ранее глава набсовета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде Константин Абрамов допустил, что в России верхнюю планку возраста молодежи могут поднять до 40-45 лет, напоминает 360.ru.

