Кроме того, 27-летний форвард единолично возглавил гонку бомбардиров текущего турнира. На этом ЧМ в его активе 10 забитых мячей и четыре результативные передачи. У Лионеля Месси на этом чемпионате мира восемь голов и четыре передачи. Однако Месси еще может улучшить свою статистику в решающем матче за золото против сборной Испании, который состоится сегодня, 19 июля.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» передавал, что доходы ФИФА от проведения ЧМ-2026 превысят 15 млрд долларов.