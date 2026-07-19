Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира
Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов мира. В матче за «бронзу» ЧМ-2026 против Англии 27-летний форвард оформил дубль и отдал результативную передачу. Теперь на счету Мбаппе 22 гола на мундиалях, что позволило ему обойти Лионеля Месси, у которого 21 забитый мяч.
Кроме того, 27-летний форвард единолично возглавил гонку бомбардиров текущего турнира. На этом ЧМ в его активе 10 забитых мячей и четыре результативные передачи. У Лионеля Месси на этом чемпионате мира восемь голов и четыре передачи. Однако Месси еще может улучшить свою статистику в решающем матче за золото против сборной Испании, который состоится сегодня, 19 июля.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» передавал, что доходы ФИФА от проведения ЧМ-2026 превысят 15 млрд долларов.
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