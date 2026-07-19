Королев: Тверь включили в туристический маршрут «Золотое кольцо России»
Тверь официально включили в национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом сообщил губернатор Тверской области Виталий Королев в своем «Максе».
«Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне», - написал Королев.
По его словам, новый статус станет настоящим подарком для жителей и откроет перед городом широкие перспективы - от развития туризма и экономики до обновления инфраструктуры и повышения общего качества жизни.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе спрогнозировала, что в этом году в Россию приедут 800 тысяч иностранцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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