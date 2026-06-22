Мобильники и солярии: Почему у молодежи стали чаще находить онкологию
Евгений Странадко раскрыл НСН, что проходить обследования стоит начинать уже с юношеского периода, однако ни в коем случае без причины не делать КТ и МРТ.
Рост числа случаев онкологии среди подростков связан с ранней диагностикой, однако действительно тревожно, что у молодых все чаще стали находить опухоль мозга и рак кожи. Об этом НСН рассказал главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.
В России зафиксировали рост подростковой онкологии. За четыре года число новых случаев увеличилось на 25%, передает Telegram-канал «База». Отмечается, что раку больше подвержены девушки: за четыре года количество выявленных случаев в их группе увеличилось на 26%, следует из данных Росстата. У юношей прирост составил +24%. Странадко раскрыл, с чем связан такой прирост.
«Все больше внимания уделяется ранней диагностике. Мы без конца твердим, что все решение проблем в онкологии – это раннее выявление. А болезни крови действительно у молодежи стали выявлять чаще. Цифры страшные, но, я думаю, что это не натуральный прирост, а за счет выявления. Однако теперь у молодежи все чаще встречаются и опухоли головного мозга. Это может быть связано с неправильным использованием мобильника. Люди прикладывают к уху, а это постоянное электромагнитное облучение. А девчонки вообще говорят не 3 минуты, а 30-40 минут. Вот это может быть причиной натурального увеличения частоты. А опухоль головного мозга оперировать очень сложно, поэтому самая радикальная операция – это удаление только 72% опухоли», - рассказал он.
Также, по словам врача, помолодел и рак кожи. Всему виной стало повальное увлечение загаром и соляриями.
«У нас у молодежи другая ситуация – участился рак кожи. Потому что пошли в эти самые солярии, а солярии – это жесткий ультрафиолет. И вот сейчас у молодежи находят рак кожи в 20 лет. Всемирная организация здравоохранения даже рассылала специальные памятки онкологам, что блондинкам, рыжим, голубоглазым ни в коем случае нельзя загорать, потому что у них как раз пигментная защита очень слабая. Сразу может произойти малигнизация этих родинок», - уточнил Странадко.
Также собеседник НСН раскрыл, с какого возраста стоит начинать проходить обследования и какие процедуры делать категорически нельзя.
«Вообще начинать обследоваться надо с периода полового созревания, потому что там еще у нас появляется юношеская меланома. Но никаких КТ и МРТ – это все уточняющие методы, когда мы что-то подозреваем, когда есть симптоматика, потому что эти методы не такие безвредные. Американцы провели исследование и выяснили, что там появляется много интервальных раков из-за лучевой нагрузки», - уточнил он.
Ранее Странадко заявил НСН, что онковакцины, которые включены в ОМС, разрабатываются под конкретные случаи, для каждого пациента потребуется всего несколько дней для изготовления препарата, но помочь всем все равно пока не получится.
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