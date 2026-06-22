Рост числа случаев онкологии среди подростков связан с ранней диагностикой, однако действительно тревожно, что у молодых все чаще стали находить опухоль мозга и рак кожи. Об этом НСН рассказал главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.

В России зафиксировали рост подростковой онкологии. За четыре года число новых случаев увеличилось на 25%, передает Telegram-канал «База». Отмечается, что раку больше подвержены девушки: за четыре года количество выявленных случаев в их группе увеличилось на 26%, следует из данных Росстата. У юношей прирост составил +24%. Странадко раскрыл, с чем связан такой прирост.

«Все больше внимания уделяется ранней диагностике. Мы без конца твердим, что все решение проблем в онкологии – это раннее выявление. А болезни крови действительно у молодежи стали выявлять чаще. Цифры страшные, но, я думаю, что это не натуральный прирост, а за счет выявления. Однако теперь у молодежи все чаще встречаются и опухоли головного мозга. Это может быть связано с неправильным использованием мобильника. Люди прикладывают к уху, а это постоянное электромагнитное облучение. А девчонки вообще говорят не 3 минуты, а 30-40 минут. Вот это может быть причиной натурального увеличения частоты. А опухоль головного мозга оперировать очень сложно, поэтому самая радикальная операция – это удаление только 72% опухоли», - рассказал он.