Опыт плюс энергия: В каких сферах работодатели ценят сотрудников за 40
Сегодня многие люди к 50 годам только заводят первого ребенка, это отпугивают часть работодателей, сказала НСН Зулия Лоикова.
Сегодня возрастных сотрудников чаще берут туда, где нужна физическая работа, то есть в строительство, аграрную сферу, а вот в IT-отрасли и креативной индустрии по-прежнему ждут молодежь. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
Россияне в возрасте от 40 до 45 лет стали одной из самых востребованных категорий специалистов благодаря своей высокой производительности и текущим демографическим трендам. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков., сообщает ТАСС. Лоикова назвала отрасли, где охотно примут возрастных сотрудников, а где, наоборот, от их услуг откажутся.
«Конечно, обозначенный министром тренд не касается жестких правил для каждой вакансии или для каждой компании. Мы говорим в основном о сугубо дефицитных секторах. Если смотреть по секторам, где ощущается жесткая нехватка таких людей (это строительство, “синие воротнички”, ЖКХ, аграрная отрасль, ретейл), у них не выстраиваются очереди, поэтому они фактически берут всех, кто к ним доходит, снижая требования. Группа 45+ преобладает сейчас во всех отраслях, но если взять какие-то digital-сферы, IT, стартапы, креативную индустрию, то по-прежнему этих кандидатов туда звать не будут. Там по-прежнему ценятся молодые специалисты с актуальными цифровыми навыками. А если мы возьмем сферы, где по-прежнему нужна физическая работа, там могут быть какие-то свои особенности, послабления. Молодых специалистов на рынке стало меньше, а работодатели стали активнее их искать, поэтому им приходится смещать свой фокус внимания», — сказала Лоикова.
Собеседница НСН согласилась с тем, что сложившаяся тенденция связана с уровнем демографии в России, при этом многие люди сейчас только к 50 годам заводят первого ребенка.
«Повлиял, конечно, демографический тренд, у нас сейчас низкая рождаемость. Мы видим и то, что часто у зрелых кандидатов появляются первые дети к 50 годам. Работодателей это начинает пугать. Уходит в прошлое стереотип, что к 40-50 годам у человека уже взрослые дети. Кроме того, у людей, которые долго строят карьеру, нет времени, здоровья, накоплений, чтобы родить. Кто-то из работодателей спокойно и даже позитивно к этому относится, но обязательно уточняет, есть ли няни, бабушки, чтобы человек мог не отвлекаться от работы, а для кого-то это отталкивающий фактор. У нас еще и пошел тренд на то, что в декретные отпуска стали уходить папы. Они более ответственно стали относиться к партнерской роли, стремятся не просто родить ребенка, а участвовать в его воспитании. Причем речь идет не только о топовых позициях, но и о “синих воротничках”. Так что, с одной стороны, мы боремся за преодоление демографического кризиса, с другой стороны, складывающаяся ситуация не отвечает интересам работодателя», — добавил эксперт.
В заключение Лоикова указала на то, что плюс многих кандидатов в возрасте 40-50 лет в том, что у них складывается уникальный баланс опыта и энергии.
«Многие сотрудники 40-50 лет обладают солидным профессиональным опытом, который сформировал их навыки. При этом сохраняется достаточный уровень энергии и готовности к развитию, внутренней мотивации. У нас идет постепенный сдвиг самого возраста и старения, и юношества, срок юности продлен до 35 лет. Такие сотрудники ценятся компаниями, которые не ищут ни новичков, ни сотрудников предпенсионного возраста», — подытожил он.
Ранее Лоикова заявила, что обезличенная оценка соискателей может применяться в отраслях с переизбытком кандидатов, вместе с тем она может помешать оценить реальную картину на рынке труда.
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