Собеседница НСН согласилась с тем, что сложившаяся тенденция связана с уровнем демографии в России, при этом многие люди сейчас только к 50 годам заводят первого ребенка.

«Повлиял, конечно, демографический тренд, у нас сейчас низкая рождаемость. Мы видим и то, что часто у зрелых кандидатов появляются первые дети к 50 годам. Работодателей это начинает пугать. Уходит в прошлое стереотип, что к 40-50 годам у человека уже взрослые дети. Кроме того, у людей, которые долго строят карьеру, нет времени, здоровья, накоплений, чтобы родить. Кто-то из работодателей спокойно и даже позитивно к этому относится, но обязательно уточняет, есть ли няни, бабушки, чтобы человек мог не отвлекаться от работы, а для кого-то это отталкивающий фактор. У нас еще и пошел тренд на то, что в декретные отпуска стали уходить папы. Они более ответственно стали относиться к партнерской роли, стремятся не просто родить ребенка, а участвовать в его воспитании. Причем речь идет не только о топовых позициях, но и о “синих воротничках”. Так что, с одной стороны, мы боремся за преодоление демографического кризиса, с другой стороны, складывающаяся ситуация не отвечает интересам работодателя», — добавил эксперт.

В заключение Лоикова указала на то, что плюс многих кандидатов в возрасте 40-50 лет в том, что у них складывается уникальный баланс опыта и энергии.

«Многие сотрудники 40-50 лет обладают солидным профессиональным опытом, который сформировал их навыки. При этом сохраняется достаточный уровень энергии и готовности к развитию, внутренней мотивации. У нас идет постепенный сдвиг самого возраста и старения, и юношества, срок юности продлен до 35 лет. Такие сотрудники ценятся компаниями, которые не ищут ни новичков, ни сотрудников предпенсионного возраста», — подытожил он.

Ранее Лоикова заявила, что обезличенная оценка соискателей может применяться в отраслях с переизбытком кандидатов, вместе с тем она может помешать оценить реальную картину на рынке труда.

