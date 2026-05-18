Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала ТАСС, что люди в возрасте до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения, продолжительность жизни в целом увеличивается. Однако председатель Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сказал НСН, что расширение возрастных границ молодежи может иметь неожиданные последствия для демографии России: такая инициатива косвенно поощряет откладывание создания семьи и рождения детей, тогда как стране нужны обратные тенденции. Буцкая назвала возраст молодежи до 35 лет обоснованным.

«Средний возраст рождения первого ребенка сегодня 26-27 лет. Есть те, кто рожает в 35, а есть те, кто рожает в 19-20. Я согласна с тем, что мы никак не изменим законы природы. Мы научились увеличивать продолжительность здоровой жизни человека, но не научились воздействовать на яйцеклетки и сперматозоиды. Если с помощью медицины мы достигнем того, что яйцеклетки будут здоровыми до 50 лет, молодость можно продлить и до этого возраста. Но если мы говорим, что молодость – до 40 лет, при этом видим, что уже в 35 количество генетических мутаций высоко, это не совсем справедливо к тем людям, которые строят свои планы, опираясь на наше государственное видение процессов. Думаю, то, что молодежью считают людей до 35 обосновано», - подчеркнула она.