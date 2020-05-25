Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора оценили влияние алкоголя на коронавирусную инфекцию нового типа. Как пишет РИА Новости, в ведомстве назвали ошибочным мнение о том, что спиртные напитки способны вирус. Там подчеркнули, что алкоголь, напротив, оказывает негативное влияние на иммунитет и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья, сообщает RT.
В Роспотребнадзоре полагают, что употребление спиртных напитков в «любых ситуациях», а также во время эпидемии COVID-19, следует свести к минимуму, отмечает Газета.ру.
К слову, на минувшей неделе Совет Федерации выступил за повышение возраста продажи алкоголя с 18 лет до 21 года. Сенаторы готовят проект данного постановления, который будет внесен по итогам «правительственного часа» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Минздрав России уже одобрил идею.
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН отметил, что данная мера будет эффективной только в совокупности с теми инициативами, которые ранее уже были реализованы. Речь, в частности, идет о запрете «наливаек» в жилых домах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru