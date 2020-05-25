Новости за ночь: В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора оценили влияние алкоголя на коронавирусную инфекцию нового типа. Как пишет РИА Новости, в ведомстве назвали ошибочным мнение о том, что спиртные напитки способны вирус. Там подчеркнули, что алкоголь, напротив, оказывает негативное влияние на иммунитет и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья, сообщает RT.

В Роспотребнадзоре полагают, что употребление спиртных напитков в «любых ситуациях», а также во время эпидемии COVID-19, следует свести к минимуму, отмечает Газета.ру.