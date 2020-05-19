«Не ждем сознательности населения». Нарколог о повышении возраста продажи алкоголя

«Как одна отдельно взятая мера, конечно, она ничему не способствует. Но в совокупности с теми мерами, которые уже были приняты по ограничению продажи алкоголя, в частности, по местам и времени продаж, она будет иметь эффект по снижению спроса на алкогольные напитки и уменьшению алкоголизации населения. В любом случае, меры необходимы, чего-то экстраординарного придумать невозможно. Никто не вносит идеи, как бороться с алкоголизмом, как с негативным общественным явлением, который влияет на здоровье граждан, на экономику. Эта законодательная мера – одна из очередных. Ожидать осознанности и сознательности людей не приходится. Поэтому законодателям и приходится искать способы запретить, ограничить. Хорошо, что что-то делается, депутаты об этом думают, пусть будет так», – заявил собеседник НСН.

Врач также отметил, что представители здравоохранения ведут статистику по поступившим с алкогольным отравлением в больницы, среди которых по-прежнему встречаются подростки.

«Органы здравоохранения ведут учет поступивших с алкогольными отравлениями в токсикологические отделения различных больниц, просто в обычные стационары. Все это учитывается, по возрастам, в том числе, эта статистика потом классифицируется. Не думаю, что эта статистика может быстро анализироваться и меняться, но раньше она всегда была неблагоприятной. Подростки часто попадали с отравлениями. Я работал на скорой помощи, нередко приезжал к подросткам, которые неадекватно себя вели в состоянии алкогольного или смешанного опьянения. Эти случаи есть и сегодня», – комментирует эксперт.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун в интервью НСН прокомментировал предположение о том, что самоизоляция поможет снизить алкоголизацию населения. По его мнению, режим самоизоляции ограничил только тех, кто выпивает ситуативно.

