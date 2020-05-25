Новости за ночь: Вильфанд назвал сроки возвращения «майской погоды» в Россию

Жители Европейской территории России могут рассчитывать на потепление. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он подчеркнул, что в понедельник и во вторник температуры регионе составят от 15°С до 18°С, а уже после начнется повышение температуры: даже в темное время суток в регионе потеплеет «градусов на пять».

При этом, по словам синоптика, давление будет повышаться, поэтому осадков практически не будет. Вильфанд отметил, что это «уже майская погода», пишет Газета.ру.

На юге России, как отметил Роман Вильфанд, прогнозируется повышение температуры на 7-8 градусов. Жители региона могут рассчитывать на то, что столбики термометров дотянутся до отметок 25—28°С, отмечает RT.

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Ранее НСН писала, что 21 мая в столице стало самым холодным днем с начала месяца. Температура достигла лишь 8°C. Уже вторую неделю показатели в столичном регионе отстают от нормы, в среднем разрыв составляет 3-5 градусов, а в последние сутки термометры показали на 8 градусов холоднее, сообщила НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Она объяснила, что повышение температуры начнется с воскресенья, более заметным оно станет уже на предстоящей неделе, но все равно это будут пока что совсем не летние значения.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Роман ВильфандПогода
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