СМИ: Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая
Для защиты своей технологической отрасли КНР развернула крупнейшую в мире разведывательную операцию, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, одной из ее целей мог быть экс-глава Nvidia Дженсен Хуанг. Прежде всего операция была направлена на получение технологий для развития экономики и военной структуры, а также укрепления влияния Коммунистической партии Китая как внутри страны, так и за рубежом.
С этой целью китайские спецслужбы могли нацелиться на Хуанга, чтобы выведать у него необходимую информацию через любовную связь с предпринимательницей, связанной с сингапурской компанией Megaspeed.
Сегодня на Китай работают около 600 тысяч человек в сфере разведки и безопасности. Операция, в которой мог быть замешан Хуанг, могла быть самой крупной в мире.
Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с китайской шпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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