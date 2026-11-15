СМИ: Хуанг мог стать целью крупнейшей разведывательной операции Китая

По данным издания, одной из ее целей мог быть экс-глава Nvidia Дженсен Хуанг. Прежде всего операция была направлена на получение технологий для развития экономики и военной структуры, а также укрепления влияния Коммунистической партии Китая как внутри страны, так и за рубежом.

С этой целью китайские спецслужбы могли нацелиться на Хуанга, чтобы выведать у него необходимую информацию через любовную связь с предпринимательницей, связанной с сингапурской компанией Megaspeed.

Сегодня на Китай работают около 600 тысяч человек в сфере разведки и безопасности. Операция, в которой мог быть замешан Хуанг, могла быть самой крупной в мире.

Экс-главу Nvidia Хуанга вызвали в Конгресс США из-за романа с китайской шпионкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

