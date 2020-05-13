В Минздраве назвали «фейком» прогнозы об алкоголизации россиян после карантина
Специалисты не наблюдают роста алкогольной зависимости у населения — скорее, идёт снижение алкоголизации, заявил в эфире НСН главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава.
После выхода из режима самоизоляции у многих россиян может проявиться зависимость от алкоголя или, например, компьютерных игр — в зависимости от того, как они коротали время на карантине. Об этом заявил замдиректора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев, передаёт РИА Новости. Специалисты этого института работают с космонавтами и проводят эксперименты по самоизоляции, такие как имитация полёта на Марс и обратно. По словам Бубеева, после 1,5-2 лет изоляции у людей отмечается рост значимости ценности жизни, но при это появляется бессознательное стремление к аддиктивному поведению, в том числе возникала угроза алкоголизации.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, профессор Евгений Брюн в эфире НСН отверг подобные предположения о последствиях режима самоизоляции, который длится уже больше месяца.
«Я думаю, это всё фейковые новости. У нас идёт сокращение злоупотреблений алкоголем, снижается число обращений за наркологической помощью, в 1,5 раза снижается количество алкогольных психозов. И мы не ожидаем какого-то всплеска алкоголизации. Да, возросло количество случаев домашнего насилия, увеличилось количество депрессий. Но увеличения алкоголизации мы не наблюдаем — скорее, наоборот, сокращение», - подчеркнул он.
Исследования Romir и BCG показали, что во время карантина спрос на алкоголь среди жителей России упал на 38%. По данным «Роскачества», 45% опрошенных в этот период отказались от алкоголя. Падение спроса на разливную продукцию в розничных сетях фиксируют и пивовары, рассказала НСН председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова. По её мнению, это связано с падением доходов населения.
Между тем, психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что зависимые от алкоголя люди из-за самоизоляции не станут пить меньше.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
242 тыс.+10 028 / сут.
Умерли
2 212+96 / сут.
Выздоровели
48 003+4 491 / сут.
- Минпросвещения: ЕГЭ-2020 решено перенести
- В Минздраве назвали «фейком» прогнозы об алкоголизации россиян после карантина
- Певица Линда рассказала, как борется с депрессией в самоизоляции
- Заболевший коронавирусом Федун рассказал о своем состоянии
- Толстой поспорил с Жириновским о сокращении числа депутатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru