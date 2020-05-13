В Минздраве назвали «фейком» прогнозы об алкоголизации россиян после карантина

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ, профессор Евгений Брюн в эфире НСН отверг подобные предположения о последствиях режима самоизоляции, который длится уже больше месяца.

«Я думаю, это всё фейковые новости. У нас идёт сокращение злоупотреблений алкоголем, снижается число обращений за наркологической помощью, в 1,5 раза снижается количество алкогольных психозов. И мы не ожидаем какого-то всплеска алкоголизации. Да, возросло количество случаев домашнего насилия, увеличилось количество депрессий. Но увеличения алкоголизации мы не наблюдаем — скорее, наоборот, сокращение», - подчеркнул он.

Исследования Romir и BCG показали, что во время карантина спрос на алкоголь среди жителей России упал на 38%. По данным «Роскачества», 45% опрошенных в этот период отказались от алкоголя. Падение спроса на разливную продукцию в розничных сетях фиксируют и пивовары, рассказала НСН председатель правления Национального союза производителей пива и напитков Елена Цветкова. По её мнению, это связано с падением доходов населения.

Между тем, психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН заявил, что зависимые от алкоголя люди из-за самоизоляции не станут пить меньше.

