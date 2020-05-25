Новости за ночь: В Госдуме предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Четверо депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предусматривающий начисление надбавки к страховой пенсии по старости не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о повышении в размере 100% фиксированной страховой выплаты к пенсии. Авторы документа считают, что уже после 75 лет многие граждане имеют хронические заболевания и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Накопленные резервы позволяют снизить возраст начисления доплаты и обеспечить более достойный уровень жизни людям старше 75 лет, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон предлагают ввести уже с 1 января 2021 года.

Ранее Минтруд предложил увеличить срок расчёта накопительной части пенсии на полгода, мотивируя это тем, что в России увеличилась продолжительность жизни. Из-за этого выплата должна стать меньше. Сенатор Валерий Рязанский, в свою очередь, сообщил НСН, что законодатели изменят формулу расчёта таким образом, чтобы пенсионеры не почувствовали разницы.

