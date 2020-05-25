Новости за ночь: Глава Тувы попал в больницу

«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких», - сказал он. Чем именно он болеет, Кара-оол не уточнил, однако из его заявления понятно, что речь, скорее всего, идёт о коронавирусе.

По словам Кара-оола, пока он намерен руководить республикой дистанционно. Глава Тувы добавил, что пока не будет извещать земляков о своем состоянии, чтобы это не повлияло на «и так тяжёлые настроения».

Ранее СМИ сообщили о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус. По данным источников информагентств, он находится в ЦКБ в Москве и проходит курс лечения от пневмонии. Официально власти Чечни эту информацию не подтверждают.

