Новости за ночь: Глава Тувы попал в больницу
Глава Тувы Шолбан Кара-оол записал видеообращение к жителям республики, в котором рассказал, что находится в больнице вместе с несколькими подчинёнными.
«Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья, голова очень болит, у кого-то воспаление легких», - сказал он. Чем именно он болеет, Кара-оол не уточнил, однако из его заявления понятно, что речь, скорее всего, идёт о коронавирусе.
По словам Кара-оола, пока он намерен руководить республикой дистанционно. Глава Тувы добавил, что пока не будет извещать земляков о своем состоянии, чтобы это не повлияло на «и так тяжёлые настроения».
Ранее СМИ сообщили о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова с подозрением на коронавирус. По данным источников информагентств, он находится в ЦКБ в Москве и проходит курс лечения от пневмонии. Официально власти Чечни эту информацию не подтверждают.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru